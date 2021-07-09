Петр Толстой: Семейные ценности должны оставаться основным приоритетом государства

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Семейные ценности и поддержка молодых родителей должны превалировать в повестке государства. Таким мнением поделился секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Петр Толстой после показа документального фильма «ОТЦЫfrovkа» режиссера Николая Цонку.

— Символично, что и показ фильма, и последующая дискуссия состоялись именно в День Петра и Февронии, который является исконно русским, православным праздником и отражает сформированную веками приверженность нашего народа традиционным семейным ценностям. Я очень рад, что в последнее время все чаще проходят подобные дискуссии, которые приводят к реальному результату: сегодня руководство страны взяло курс на то, чтобы сделать институт семьи в целом приоритетом внутренней политики, — подчеркнул Толстой.

Кинокартину показали в День семьи, любви и верности, 8 июля, в рамках проекта «Крепкая семья» в Штабе общественной поддержки партии на Покровке. Команда артиста и продюсера Николая Цонку в фильме «ОТЦЫfrovka» показывает современную семью через взгляды родителей.

Авторы побеседовали со многими знаменитыми отцами, такими как Михаил Барщевский, Евгениий Князев, Сосо Павлиашвили, Павел Астахов и известными матерями: Натальей Карпович, Дарьей Сагаловой и Екатериной Волковой. В киноленте также запечатлены беседы с их детьми — об их взаимоотношениях с родителями.

Как отметил Толстой, российские власти принимают беспрецедентные меры поддержки семей с детьми — это ключевое направление в выступлениях президента РФ Владимира Путина. Этой теме также посвящена часть программы мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город Земли». Парламентарий выразил надежду, что такие механизмы помощи молодым родителям будут только увеличиваться, а наличие нескольких детей в российских семьях станет нормой.

Своим мнением поделилась и руководитель «Совета матерей» Москвы Татьяна Буцкая. По ее словам, укрепить семейные ценности в России поможет введение Дня отца на государственном уровне — его уже отмечают в различных странах и в некоторых регионах России.

— Приятно видеть, что у нас столько единомышленников со стороны отцов. Это наши союзники в общем деле — защите традиционной семьи, семейных ценностей, детства, материнства, а теперь и отцовства, — сказала она.

В этот день, считает Буцкая, можно было бы вручать награды отцам, достойно воспитывающим своих детей.