Тимофей Баженов: Новое решение президента способно сдержать атаку на окружающую среду со стороны крупных предприятий

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Правительство РФ сможет с 1 сентября 2022 года самостоятельно вводить квоты на загрязнение экологии во всех городах страны. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Телеведущий Тимофей Баженов прокомментировал нововведение.

— Экологически вредные предприятия будут обязаны соблюдать установленные для них правительством квоты по вредным выбросам. Если объемы вредных веществ, которые попадают в окружающую среду, будут превышены, предприятия-загрязнители обяжут провести компенсационные мероприятия. К ним относятся работы по очистке местности, озеленение территории или рекультивация свалок, — пояснил Тимофей Баженов.

К сожалению, существующие меры наказания предприятий, которые загрязняют окружающую среду, практически не работают, считает Баженов. Телеведущий уверен, что только ужесточение наказания со стороны государства за экологические преступления способно сдержать атаку на окружающую среду со стороны крупных предприятий. Штраф за нарушение должен быть не меньше суммы ущерба.

Лидер общественной организации Тимофей Баженов предполагает, что распространение системы квотирования вредных выбросов на все города России поможет улучшить экологическую обстановку в стране. Но для того, чтобы система работала исправно и можно было легко найти виновников экологических нарушений, стране необходима система прозрачного мониторинга.

Баженов резюмировал:

— На мой взгляд, в нашей стране заканчивается время безответственного бизнеса, который ради прибыли готов уничтожать нашу природу, травить людей вредными выбросами и сливать отходы в водоемы. Со следующего года контроль за экологической обстановкой полностью переходит к правительству России. Это свидетельствует о реальной озабоченности первых лиц государства состоянием окружающей среды в нашей стране.

В настоящее время вредные выбросы квотируются лишь в двенадцати городах России. Вещества, которые загрязняют окружающую среду, определяет Росприроднадзор. Объем выбросов в указанных городах требуется снизить не менее чем на 20 процентов к концу 2024 года.