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Эдгард Запашный назвал главный плюс домашних животных

Анастасия Волоснова

Общество
Эдгард Запашный назвал главный плюс домашних животных
Фото: АГН Москва

Дети, у которых есть домашние животные, вырастают добрыми и ответственными. Об этом в среду, 9 июля, рассказал российский дрессировщик Эдгард Запашный.

По его словам, подобное влияние домашних животных на детей является главным плюсом питомцев.

— Главное, чтобы родители научили ребенка правильно обращаться с домашним питомцем. Взрослые должны своим собственным примером показать, как правильно находить общий язык с животным, — пояснил Запашный.

Он отметил, что перед приобретением домашнего животного человек должен понять, готов ли он за ним ухаживать. По словам Запашного, если питомец становится для хозяина «обузой», человек «ломается» и выбрасывает животное на улицу, что делать категорически нельзя, пишет ФАН.

Ранее Эдгард Запашный рассказал, как дрессировщики помогают животным переносить жару. По его словам, важно оградить животных от попадания прямых солнечных лучей. Он также сообщил, как помогают в жару морским животным, например, сивучам. Для них устраивают дополнительные бассейны, где у них есть возможность больше времени проводить в воде, вдали от палящего солнца.

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