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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Байденом

Анастасия Волоснова

Политика
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Байденом
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования из-за обрушения жилого дома во Флориде. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Напомним, Байден провел телефонные переговоры с Путиным в пятницу, 9 июля. Во время диалога российский лидер выразил соболезнования из-за обрушения 12-этажного жилого дома, которое произошло 24 июня в Серфсайде в США. По последним данным, из-под завалов достали тела 78 человек.

Лидеры двух государств также обсудили кибербезопасность и ситуацию в Сирии. В частности, во время диалога Байден призвал Москву принять меры в отношении киберпреступников.

В Кремле отметили, что ранее со стороны США не поступали обращения по совместному пресечению киберпреступлений. В пресс-службе уточнили, что взаимодействие США и России в данных вопросах должно носить «профессиональный и неполитизированный характер».

— Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что президенты во время разговора высоко оценили работу команд США и России по Сирии.

Ранее Белый дом сообщал о проведении переговоров США и России по кибербезопасности. Отмечалось, что встречи по кибербезопасности среди экспертов продолжаются после саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

Напомним, американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

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