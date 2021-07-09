Футболист Андрей Лунев стал игроком немецкого «Байера»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Спортсмен Андрей Лунев подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер». Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал представитель футболиста Антон Смирнов.

— Да, Андрей подписал контракт с «Байером», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

В немецких СМИ появилась информация, что в ближайшее время вратарь будет направлен на медицинское обследование в «Байере». На данный момент он уже находится в Леверкузене в Германии.

По предварительным данным, голкипер подписал с «Байером» двухлетний контракт, так как у него истек срок соглашения с «Зенитом». К питерской команде Лунев присоединился зимой 2017 года.

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов 8 июля покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Под руководством Черчесова российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020. Губерниев в беседе с «Вечеркой» посоветовал Черчесову сконцентрироваться на работе в каком-нибудь клубе или на телевидении, где он сможет быть ярким экспертом, а также раскрыться как блистательный оратор на тему футбола в эфирах телеведущего.