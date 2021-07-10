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Родовые сертификаты в Подмосковье стали формировать только в электронном виде

Юлия Курганова

Общество
Родовые сертификаты в Подмосковье стали формировать только в электронном виде
Фото: Pixabay

В Московской области с 1 июля медицинские учреждения, которые выдают родовые сертификаты, стали формировать их только в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Фонда соцстрахования России.

Сертификат формируется при первичном обращении женщины в период беременности. Для его создания необходимы паспорт, полис и СНИЛС. Если женская консультация не оформила сертификат, то его сделают в роддоме.

Документ будет храниться и заполняться в единой информационной системе фонда «ЕИИС «Соцстрах». Вся информация для него будет поступать автоматически — теперь не нужно будет носить с собой бумажную версию и переживать о ее потере.

За каждой медицинской организацией региона закреплен персональный менеджер из числа сотрудников регионального отделения ФСС РФ в целях оперативного решения возникающих вопросов. Подробную информацию также можно узнать на сайте фонда, передает портал «Подмосковье».

Ранее отцовский капитал предложили ввести в России. До 1 июля 2021 года планируется подготовить предложения по созданию единой системы поддержки российских семей с детьми.

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