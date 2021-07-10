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Бесплатное время велопроката увеличилось до часа в День Московского транспорта

Юлия Курганова

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Бесплатное время велопроката увеличилось до часа в День Московского транспорта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бесплатное время велопроката увеличится в субботу, 10 июля, с 30 минут до одного часа в честь Дня Московского транспорта, суточный доступ обойдется всего пять рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Велопрокат в столице начал свою работу в новом сезоне рекордно рано, 6 апреля. Количество велосипедов увеличилось на одну тысячу. Также в 2021 году создадут свыше 1,3 тысячи новых парковок для самокатов и велосипедов, за пределами ТТК появятся новые прокатные зоны.

Система городского велопроката «Велобайк» начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было 79 точек на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной. В 2021 году очередной сезон проката открылся на 370 станциях с 3188 велосипедами.

Ранее более 30 тысяч москвичей бесплатно воспользовались велопрокатом в День велосипеда. В департаменте предложили москвичам прислать любимые велосипедные маршруты в бот в Telegram, лучшие из которых были опубликованы.

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