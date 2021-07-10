Диетолог Мухина рассказала, с чем лучше сочетать ягоды

Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина назвала продукты, которые помогают раскрыть полезные свойства и вкус летних ягод. Она рассказала, что хорошо дополняет ягоды молочный белок.

— Лучше всего есть ягоды на завтрак с молочным белком, потому что они особенным образом сочетаются с казеином. Многие блюда высокой кухни содержат ягоды со сливками или ягоды со сметаной, ягоды часто подаются с сырными тарелками, — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что идеальное сочетание — это ягоды с творогом. Это дает лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов. Творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин (гормон счастья), пояснила Мухина.

По ее словам, для приготовления вкусных и полезных десертов следует использовать яичный белок. Это когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами, уточнила диетолог.

Ранее Диетолог Фус объяснила, почему вишня полезнее черешни. По словам специалиста, обе ягоды низкокалорийные. В свежем виде они имеют примерно одинаковую калорийность — 50–62 килокалории.