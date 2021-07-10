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Эксперт рассказала, как приготовить домашний лимонад в жаркую погоду

Юлия Курганова

Общество
Эксперт рассказала, как приготовить домашний лимонад в жаркую погоду
Фото: pixabay.com/ru/

В жаркую погоду можно приготовить цитрусовый лимонад с цедрой апельсина или лимона или сделать яблочную воду. Об этом рассказала специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

— Конечно, чистая питьевая вода вне конкуренции, но если хочется не просто утолить жажду, но попить чего-то вкусного и полезного, то советуем приготовить домашний лимонад из цитрусовых фруктов с минеральной водой, — сообщила она.

Павлова объяснила, что для приготовления лимонада необходимо вскипятить воду с сахаром, добавить цедру апельсина или лимона, нарезанную тонкими кусочками, и кипятить на слабом огне 15 минут. Когда отвар остынет, его следует процедить и смешать с фруктовым соком (апельсиновым или лимонным). Перед употреблением нужно развести лимонад минеральной водой. При подаче стоит добавить лед и мяту.

Также эксперт рассказала, что еще можно приготовить яблочную воду. Яблоки содержат витамины, органические кислоты и множество минеральных веществ. В сочетании с цедрой лимона отвар из яблок окажет благоприятное действие на организм, особенно в жаркое время, пояснила она, передает РИАМО.

Ранее врач объяснил, как правильно пить воду в жару. По его словам, при высоких температурах воздуха необходимо пить не всю воду сразу, а чаще и по несколько глотков, чтобы не давать большую нагрузку на почки.

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