Российский ученый оценил число переболевших COVID-19 более одного раза

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Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил число переболевших COVID-19 более одного раза. Он сообщил, что большинство пациентов перенесли коронавирус два раза или больше только на словах, так как диагностировали заболевание самостоятельно.

— Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику, — сказал Нетесов.

Ученый отметил, что существует как минимум четыре инфекции, которые протекают похоже с COVID-19. А потом люди начинают сдавать анализы на антитела, выясняют их отсутствие и списывают это на слабый иммунитет. Специалист считает, что подавляющее большинство болело один раз, а эти люди столкнулись не с коронавирусом, а перенесли другую инфекцию.

Нетесов заключил, что повторное заболевание COVID-19 является редкостью, оно происходит только в случае разных штаммов, и это один случай на 100-200 тысяч человек, передает РИА Новости.

Ранее Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Она объяснила, что изменчивость вируса является естественным процессом. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в мире будут появляться новые мутации, которые будут по-разному распространяться и влиять на человека.