Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский ученый оценил число переболевших COVID-19 более одного раза

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Российский ученый оценил число переболевших COVID-19 более одного раза
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил число переболевших COVID-19 более одного раза. Он сообщил, что большинство пациентов перенесли коронавирус два раза или больше только на словах, так как диагностировали заболевание самостоятельно.

— Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику, — сказал Нетесов.

Ученый отметил, что существует как минимум четыре инфекции, которые протекают похоже с COVID-19. А потом люди начинают сдавать анализы на антитела, выясняют их отсутствие и списывают это на слабый иммунитет. Специалист считает, что подавляющее большинство болело один раз, а эти люди столкнулись не с коронавирусом, а перенесли другую инфекцию.

Нетесов заключил, что повторное заболевание COVID-19 является редкостью, оно происходит только в случае разных штаммов, и это один случай на 100-200 тысяч человек, передает РИА Новости.

Ранее Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Она объяснила, что изменчивость вируса является естественным процессом. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в мире будут появляться новые мутации, которые будут по-разному распространяться и влиять на человека.

Читайте также:
повторное заболеваниекоронавирусученый
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте