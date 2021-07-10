Более ста услуг от МФЦ доступны онлайн

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Центры «Мои документы» напоминают, что из-за эпидемиологической ситуации в стране более 100 услуг доступны в формате онлайн. Чтобы их получить, необходимо перейти на сайт центров — там есть перечень с услугами и ссылками на инструкцию о том, как их заполнить.

Для помощи в получении необходимых услуг можно связаться со специалистом офиса по видеоконференции. Для этого нужно предварительно записаться на портале mos.ru. Такие конференции проходят с 09:00 и до 20:00.

Напомним, что МФЦ перешли на новый режим работы из-за коронавирусных ограничений. Вакцинированные посетители могут получить услуги в офисах без записи. Остальные граждане должны предварительно записаться.

Услугами МФЦ за 10 лет их работы воспользовались более двух миллиардов раз, отмечает официальный сайт мэра столицы.

Ранее москвичам рассказали, как функционируют МФЦ в период нерабочих дней. Корреспондент «ВМ» объяснил порядок работы центров по предварительной записи.