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Доктор Мясников рассказал, как распознать аневризму сосудов мозга

Михаил Алимов

Общество
Доктор Мясников рассказал, как распознать аневризму сосудов мозга
Фото: pexels/Ekaterina Bolovtsova

Есть множество причин, по которым у человека возникает головная боль, но определенный ее тип может указывать на крайне опасную аневризму сосудов мозга. Об этом в субботу, 10 июля, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в данном случае боль можно охарактеризовать как «разрывающую». При этом ощущения могут усиливаться, если человек кашляет или меняет положение тела.

Такой тип боли также может являться признаком развития опухоли головного мозга. При появлении подобных симптомов врач советует обязательно обратиться к медицинскому специалисту за помощью, передает ФАН.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях аневризма сосудов мозга может привести к смерти.

Врач-ревматолог Аида Бабаева ранее рассказала, что боль в спине у молодых людей может свидетельствовать об опасном состоянии – болезни Бехререва, характеризующейся воспалительным поражением суставов позвоночника. Также она может быть признаком остеохондроза, особенно если возникает в ночное время и усиливается к утру.

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