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Ученые доказали, что раковые клетки выживают при недостатке кислорода

Михаил Алимов

Общество
Ученые доказали, что раковые клетки выживают при недостатке кислорода
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Даже при недостатке кислорода раковая опухоль способна продолжать расти. К такому выводу пришли исследователи из Московского государственного университета (МГУ).

Команда специалистов изучила влияние недостатка кислорода на развитие рака. Согласно данным научной работы, которую опубликовало издание Science Direct, способность к дальнейшему росту клеток связана с нарушениями в программируемой клеточной памяти.

В рамках исследования был использован метод моделирования. Ученым удалось воссоздать условия гипоксии для клеток опухолей легкого и кишечника. Оказалось, что они продолжали свой рост даже в условиях недостатка кислорода. Исследователи считают, что это связано с тем, что цитохром не мог проникнуть в плазму из-за сохранности оболочки. Это не позволило запустить в клетках апоптоз, или процесс программируемой гибели, передает Nation News.

Ранее медики рассказали о первых признаках рака полости рта, которые можно распознать на разной стадии. По словам врачей, поводом для похода к специалисту является воспаление, похожее на красную или белую точку.

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