Диетолог рассказал о пользе ежедневного употребления сала

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Для поддержания здоровья человеку необходимо употреблять жиры природного происхождения, которые присутствуют в таком популярном среди россиян продукте, как сало. Об этом рассказала специалист по диетологии Светлана Фус.

По ее словам, суточную потребность организма в жирах может покрыть ежедневное употребление 20–30 граммов сала. Эта привычка благотворно отразится на здоровье человека.

— От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты, — уточнила Фус.

Специалист напомнила, что суточная норма потребления продукта не должна превышать одного грамма на килограмм массы тела человека, сообщает Nation news.

Ранее диетолог Ольга Григорьян отнесла сало к продуктам, которые следует употреблять в довольно умеренных количествах, так как оно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. По ее мнению, полезной для организма дозировкой сала является 30 граммов в неделю. При этом есть его нужно без хлеба.