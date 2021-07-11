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Два человека пострадали при столкновении десяти машин на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении десяти машин на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Каширское шоссе, 26 Карта всех событий

На юго-востоке столицы столкнулись десять автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», крупная авария произошла на Каширском шоссе, около дома № 26.

— Столкнулись десять автомобилей, два человека пострадали, — рассказал собеседник издания.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи перевернулась на востоке Москвы. В результате аварии пострадали три человека.

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