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Синоптик предупредил об усилении жары в Москве на следующей неделе

Юлия Курганова

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Синоптик предупредил об усилении жары в Москве на следующей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жара в столице усилится в начале следующей недели до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать плюс 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая, — рассказал он.

Синоптик добавил, что усиление жары в Москве до 34-35 градусов днем ожидается со вторника-среды, 13-14 июля. Он отметил, что в столице будет жарче, чем на курортах Краснодарского края, где температура воздуха не будет превышать плюс 30 градусов.

Также Вильфанд сообщил, что с большой вероятностью аномальная жара продлится в городе до конца следующей недели и будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации. Так, в столичном регионе индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень, передает ТАСС.

Ранее Тишковец рассказал, когда в столицу придут грозы и ливни.

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