«Суперзвезда»: Кудрявцева засняла танцы дочки на отдыхе

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает вместе с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — и двухлетней дочкой Марией в Сочи. Там девочка ходит в балетный лагерь. Накануне родители увидели первое выступление своей наследницы. Знаменитость опубликовала милое видео на своей странице в соцсети Instagram, на котором Мария танцует.

Телеведущая нарядила дочку в пышное платье нежно-розового цвета с бантом на талии. Девочке сделали хвостики и дополнили образ сандалиями в тон.

— Все люди, как люди, а я суперзвезда, — написала Кудрявцева под роликом.

Поклонники оценили видео и отметили, что дочка телеведущей прекрасно танцует. Они написали множество комплиментов девочке.

«Настоящая суперзвезда и умница. Не один танцпол и мужское сердце покорит »; «Сладкая звездочка»; «Такая милашка», — прокомментировали пост пользователи.

Ранее Кудрявцева показала фото Макарова с двухлетней дочкой.