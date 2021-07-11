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«Суперзвезда»: Кудрявцева засняла танцы дочки на отдыхе

Юлия Курганова

Общество
«Суперзвезда»: Кудрявцева засняла танцы дочки на отдыхе
Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает вместе с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — и двухлетней дочкой Марией в Сочи. Там девочка ходит в балетный лагерь. Накануне родители увидели первое выступление своей наследницы. Знаменитость опубликовала милое видео на своей странице в соцсети Instagram, на котором Мария танцует.

Телеведущая нарядила дочку в пышное платье нежно-розового цвета с бантом на талии. Девочке сделали хвостики и дополнили образ сандалиями в тон.

— Все люди, как люди, а я суперзвезда, — написала Кудрявцева под роликом.

Поклонники оценили видео и отметили, что дочка телеведущей прекрасно танцует. Они написали множество комплиментов девочке.

«Настоящая суперзвезда и умница. Не один танцпол и мужское сердце покорит »; «Сладкая звездочка»; «Такая милашка», — прокомментировали пост пользователи.

Ранее Кудрявцева показала фото Макарова с двухлетней дочкой.

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