Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 11 июля, столичный регион останется на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 33-35 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 30-35 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столице сохранится жаркая погода с выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха и с крайне высоким индексом ультрафиолета. Для молодых, тренированных и практически здоровых людей такие погодные условия могут вызывать дискомфорт: слабость, разбитость, сонливость, но серьезных сбоев в организме обычно не происходит. А люди пожилого возраста с «букетом» хронических недугов, ослабленные после перенесенных острых заболеваний, и дети могут чувствовать себя плохо. Жара в сочетании с очень низким содержанием кислорода становится для них дополнительной нагрузкой, могут развиваться приступы стенокардии, резкие перепады артериального давления вплоть до кризов, головные боли, одышка и чувство» нехватки» воздуха и другие.

Также избыток ультрафиолета может привести к солнечным ожогам, крапивнице, оказывать неблагоприятное влияние на кожу. Рекомендации: сократить время пребывания на улице, особенно под солнцем, всегда иметь с собой средства первой помощи и бутылочку с водой, салфетки пропитанные нашатырным спиртом или эфирным маслом. Восстановить силы помогут травяные напитки или зеленый чай, с расслабляющим и успокаивающим действием, уменьшающим головные боли средством являются ромашка, лаванда, календула, можжевельник, а мята, эвкалипт, иланг-иланг оказывают бодрящее и освежающее действие.

Ранее синоптик пообещал москвичам три рекорда жары на следующей неделе. По его словам, причина аномальной жары, установившейся на большей части европейской части России, заключается в блокирующем антициклоне.