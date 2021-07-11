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Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 033 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Клинических проявлений болезни не имели 11,1 процента заболевших.

Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 5410 новых случаев. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2511 и 2007 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 17 382 пациента. Специалисты также зафиксировали 749 летальных исходов.

Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19. По его словам, победить COVID-19 помогут вакцинация и ношение масок, а о «чипировании» следует забыть.

Также он добавил, что в настоящее время в мире уже существует 12 эффективных вакцин против COVID-19. Для того чтобы побороть заболевание, следует выполнять задачи по производству нужного числа доз и по вакцинации населения.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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