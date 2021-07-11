Пассажирам метро раздают бесплатную воду из-за жары в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пассажирам столичного метро вновь раздают бесплатную воду из-за жары. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро: «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный Стадион», «Войковская», «Деловой Центр», «Измайловская», «Каширская», «Кунцевская», «Кузьминки», «Кутузовская», «Орехово», «Парк Победы», «Пионерская», «Рязанский Проспект», «Сокол», «Студенческая», «Текстильщики», «Третьяковская», «Тургеневская», «Улица Скобелевская», «Улица 1905 года», «Фили», «Филевский парк», «Царицыно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 11 июля. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 33–35 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается на уровне 30–35 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 35 процентов.

Синоптики отметили, что в столице сохранится жаркая погода с выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха и с крайне высоким индексом ультрафиолета. У молодых и здоровых людей такие погодные условия могут вызывать дискомфорт: слабость, разбитость, сонливость, но серьезных сбоев в организме обычно не происходит.