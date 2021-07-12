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Астролог рассказала, как использовать период с 13 июля для карьерного взлета

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог рассказала, как использовать период с 13 июля для карьерного взлета
Фото: Pexels

Белая луна, имеющая другое название — Селин, 13 июля переходит в знак Козерога. В этот период абсолютно все знаки зодиака будут иметь возможность преуспеть в карьере. Что для этого нужно делать, рассказала астролог Алена Никольская.

Она напомнила, что Козерог является знаком упорства, который может ставить цели и четко двигаться к ним. Эксперт порекомендовала представителям всех знаков зодиакального круга прописать свои цели в определенном отрезке времени.

При этом цель должна быть поставлена правильно. К примеру, не просто «выучить английский язык», а «выучить английский язык в течение полугода, чтобы свободно разговаривать с носителями». Только в этом случае она сработает.

— Прописывайте и делайте необходимые шаги. Козерог двигается и развивается именно так. Он помогает только тем, кто делает действительно и реально, — цитирует Никольскую Пятый канал.

Астролог отметила, что не стоит ждать, когда деньги свалятся с небес. Для этого необходимо вкладываться самим. Это же касается и вопроса с продвижением по работе или недвижимости.

По ее словам, по достоинству будут вознаграждены те, кто по-настоящему трудится.

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