«Гормоны бушуют»: Катя Жужа пожаловалась на раздражительность во время беременности

Фото: Instagram/katyajuja555

Блогер Катя Жужа, которая в настоящее время находится в ожидании третьего ребенка, пожаловалась подписчикам в Instagram, что из-за гормонов постоянно пребывает в раздражительном состоянии.

По словам 33-летней Жужи, накануне она постриглась и нарастила ресницы, однако результатом осталась недовольна и теперь не может смотреть на себя в зеркало.

— Хотела поехать купить волосы на заколках, потому что длина мне совсем не нравится! Мне это дико портит настроение. Вообще меня все бесит! Гормоны бушуют. Бесят волосы, бесит, что я белая, не могу загорать — мне жарко. Говорят, беременность украшает девушку. Это вранье! — пожаловалась она в разделе Stories.

В прошлом году бывшая ведущая «Дома-2» подарила мужу, автогонщику Артему Маркелову, сына Макса. Кроме того, у Жужи есть 12-летняя дочь Николь от предыдущих отношений.

Блогер пояснила, что после вторых родов врач заявил ей, что она легко забеременеет еще раз, если захочет. Однако этого, по словам Жужи, не произошло. Третья беременность знаменитости стала долгожданной, сообщает «СтарХит».

Ранее Жужа рассказала поклонникам, что очень переживает за своего сына Максима. Годовалый малыш попал в больницу, где его прооперировали.