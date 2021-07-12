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Яшин уйдет с должности главы муниципалитета Красносельского района Москвы

Полина Долганова

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Яшин уйдет с должности главы муниципалитета Красносельского района Москвы
Фото: Ведомости / ТАСС

Глава муниципального округа района Красносельский в Москве Илья Яшин решил оставить свою должность. Об этом в понедельник, 12 июля, он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня (12 июля — прим. «ВМ») я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах, — написал он.

По его словам, 27 июля район возглавит новый руководитель. Команда Яшина собирается выдвинуть на этот пост Елену Котеночкину. В настоящее время она работает председателем комиссии по развитию Красносельского района совета депутатов округа Красносельский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уволил Александра Соловьева с должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Согласно документу, Соловьев был освобожден от должности по собственной инициативе.

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