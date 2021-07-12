Еще 25 140 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В 84 регионах России выявили 25 140 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперштаба в понедельник, 12 июля.

Среди новых пациентов с коронавирусом 10,8 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 5403 новых случая. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2566 и 2029 заболевших соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 16 429 пациентов. Специалисты также зафиксировали 710 летальных исходов.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19. По его словам, победить COVID-19 помогут вакцинация и ношение масок, а о «чипировании» следует забыть.

Также он добавил, что в настоящее время в мире уже существует 12 эффективных вакцин против COVID-19. Для того чтобы побороть заболевание, следует выполнять задачи по производству нужного числа доз и по вакцинации населения.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».