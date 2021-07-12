Столичные врачи вылечили от коронавируса 7096 пациентов за сутки
Московские врачи вылечили 7096 пациентов с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 235 697 граждан.
За последние сутки специалисты выявили 5403 новых заболевших. Госпитализированы были 1472 человека, 107 пациентов скончались. Еще 639 человек находятся на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что московские волонтеры посвятили бескорыстной помощи в пунктах вакцинации 35 тысяч часов. Они помогают пришедшим на вакцинацию пройти в прививочный кабинет, выдают им маски и перчатки, а также отвечают на базовые вопросы о прививке. Участниками программы уже успели стать более пяти тысяч волонтеров, которые выходят в шестичасовые смены — с 10:00 до 22:00.