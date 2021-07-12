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Столичные врачи вылечили от коронавируса 7096 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 7096 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили 7096 пациентов с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 235 697 граждан.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 7096 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки специалисты выявили 5403 новых заболевших. Госпитализированы были 1472 человека, 107 пациентов скончались. Еще 639 человек находятся на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что московские волонтеры посвятили бескорыстной помощи в пунктах вакцинации 35 тысяч часов. Они помогают пришедшим на вакцинацию пройти в прививочный кабинет, выдают им маски и перчатки, а также отвечают на базовые вопросы о прививке. Участниками программы уже успели стать более пяти тысяч волонтеров, которые выходят в шестичасовые смены — с 10:00 до 22:00.

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