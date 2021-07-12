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Безработная москвичка набросилась с ножом на возлюбленного во время ссоры

Илья Ашуров

Происшествия
Безработная москвичка набросилась с ножом на возлюбленного во время ссоры
Фото: Pexels
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 76к1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы прохожие обнаружили раненого мужчину. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 11 июля в доме № 76 на Волгоградском проспекте. По указанному адресу выехал наряд скорой помощи. На месте врачи нашли раненого мужчину. Его сразу доставили в больницу.

Позже в том же доме сотрудники полиции задержали безработную женщину, подозреваемую в преступлении. Вероятно, между ней и ее предполагаемым возлюбленным произошел конфликт на бытовой почве. В какой-то момент злоумышленница схватилась за нож и ударила мужчину.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил 36-летнего мужчину ножом в центре столицы. Инцидент произошел днем 7 июля на улице Еланского, неподалеку от дома 2а. Прохожий ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. Мужчине понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него сквозное ранение селезенки.

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