Настоял на своем: подброшенные в полицейскую машину деньги довели мужчину до суда

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Россия, Москва, Жигулёвская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы задержали мужчину после того, как он попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Полицейские остановили для проверки документов иномарку на Жигулевской улице. За рулем был 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки выяснилось, что он лишен водительского удостоверения. Желая выпутаться из сложившейся ситуации, правонарушитель решил дать взятку полицейским: он предложил пять тысяч рублей.

Правоохранители от подобного предложения отказались и предупредили нерадивого водителя о возможных для него уголовных последствий. Однако и это не остановило мужчину. Он положил деньги в бардачок служебной машины и попытался уйти, однако был задержан.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».