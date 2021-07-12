Колонны спецтехники вновь начали проводить аэрацию воздуха в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В настоящее время столбики термометров фиксируют в Москве плюс 27 градусов тепла. Колонны спецтехники вновь проводят на улицах столицы аэрацию воздуха. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Процедура аэрации помогает охладить не только дороги, но и воздух, который сильно нагревается от раскаленного асфальта. За день аэрацию планируется провести несколько раз.

В комплексе городского хозяйства Москвы попросили жителей столицы с пониманием отнестись к работе столичных служб и не мешать движению техники.

Ранее МЧС сообщило, когда спадет сильная жара в Москве. Жаркая погода с максимальной температурой воздуха до плюс 31–33 градусов будет стоять в столице до 13 июля.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июля. В понедельник погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве достигнет 30–32 градусов, в Подмосковье возможно от 28 до 33 градусов выше нуля.