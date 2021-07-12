Маршруты автобусов на Малой Юшуньской улице временно изменились

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Юшуньская улица Карта всех событий

Маршруты автобусов № 651, 786, 826 и с977 на Малой Юшуньской улице временно изменились. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Изменения связаны с проведением ремонтных работ. Москвичей призывают быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги 10 и 17 июля из-за закрытия пути на перегоне Киевский вокзал — Очаково. Уточняется, что 10–11 июля и 17–18 июля с 00:30 до 00:30 будет закрыт третий путь на перегоне Киевский вокзал — Очаково в связи с переключением участка на новую ось.