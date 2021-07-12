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Систему электронного голосования в очередной раз проверили на mos.ru

Полина Долганова

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Систему электронного голосования в очередной раз проверили на mos.ru
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Система электронного голосования на сайте mos.ru прошла шестую по счету проверку. Так, например в 2019 году на сайте мэра Москвы проходило голосование на тему проблем бездомных животных. Голосование позволило не только получить ответы на важные вопросы, но и проверить стабильность доступа к бюллетеням и корректность подсчета голосов.

Уязвимость системы также проверяется с помощью участия хакеров. За успешную атаку предусматривается денежный приз. Ни в одну из предыдущих проверок хакерам не удалось взломать систему, однако они смогли сформулировать множество важных предложений по повышению устойчивости ее механизмов. В этом году приз за взлом составит два миллиона рублей. Попытка хакерской атаки должна произойти непосредственно во время проведения общегородского тестового голосования. Его проведут до конца текущего лета.

В результате одной из предыдущих проверочных атак была придумана функция отложенного решения, которая позволяет исключить технические сбои в том числе и на стороне избирателей. Если у пользователя возникает проблема с техникой или он хочет изменить свое решение в рамках голосования, у него будет возможность еще раз отдать свой голос по истечении трех часов.

В этом году система онлайн-голосования пополнится новыми функциями, которые позволят сделать процедуру более удобной. Теперь многие пользователи смогут зарегистрироваться на онлайн-голосование быстрее. Если данные гражданина совпадут с данными из государственной базы избирателей, его заявка будет заполнена автоматически.

Кроме того, чтобы онлайн-голосование было доступно для всех, специалисты планируют создать голосового-помощника для слабовидящих москвичей.

Последнее изменение коснется удобной верстки бюллетеня. Новый формат позволит сделать выбор гораздо оперативнее, чем ранее, сообщается на сайте мэра Москвы.

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