Работа художника Даши Намдакова украсит станцию метро «Новомосковская»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, 23 Карта всех событий

Станцию столичного метро «Новомосковская» украсит выполненная в духе минимализма скульптурная работа члена Союза художников России Даши Намдакова. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что новая станция метро будет расположена в месте сложной транспортной развязки.

— Наружные конструкции и сама платформа имеют пластичные формы. Фасадная оболочка будет выполнена из перфорированных листов, с большим количеством остекления, которое обеспечит максимальную освещенность интерьера, в темное время суток станция будет служить «маяком» для пассажиров, — пояснил Кузнецов.

Он напомнил, что движение по новому участку Сокольнической линии столичного метро планируют открыть до конца 2023 года.

Кузнецов подчеркнул, что на станции установят скульптуру Даши Намдакова. По его словам, скульптура будет символизировать движение и динамичное развитие столицы. Она будет выполнена из фибробетонных панелей, которые обработаются вручную. Он добавил, что симметрия скульптуры будет контрастировать с асимметрией общего объема здания.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объяснил необходимость закрытия Сокольнической линии метро. Так, участок метро временно закрыли для того, чтобы интегрировать инженерные системы станции БКЛ «Проспект Вернадского» и одноименной станции метро.