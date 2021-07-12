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Документальный фильм об Александре Расторгуеве покажут в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Документальный фильм об Александре Расторгуеве покажут в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Центр документального кино и кинокомпания «Твинди» с 15 по 21 июля приглашают зрителей увидеть фильм открытия фестиваля Артдокфест-2021 о режиссере Александре Расторгуеве.

В этом году документалисту исполнилось бы 50 лет. Но три года назад он был убит в Центрально-Африканской Республике.

Зрители увидят фильм-портрет одного из самых ярких кинематографистов нашего времени, в котором органично сочетаются прямая речь и фрагменты лент, складывающиеся в единое высказывание о смысле искусства, родине и боли.

Кроме того, в ленту вошли уникальные кадры фильмов «Родина» и театрально-кинематографического проекта, который Расторгуев делал с Петром Верзиловым по тексту «Медиазоны» «Обвиняемый без головы».

Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ЦДК.

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