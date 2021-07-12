Москвичу чуть не проломили голову на востоке столицы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Новогиреевская улица, 20/34к1 Карта всех событий

Неизвестный жестоко избил москвича на востоке столицы. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Прохожие обнаружили сильно избитого мужчину днем 11 июля рядом с домом № 20/34 на Новогиреевской улице. Они вызвали медиков, которые забрали мужчину в больницу.

У пострадавшего диагностировали травмы головы. Позже потерпевший рассказал, что стал жертвой нападения незнакомого ему человека.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала, как москвич избил возлюбленную до смерти в квартире на юге столицы. Инцидент произошел в начале июля в квартире, которая находится на Липецкой улице. 33-летний мужчина, проживающий в ней, поссорился со своей возлюбленной. В какой-то момент мужчина вышел из себя и избил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.