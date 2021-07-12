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Мужчина попал в больницу после драки с охранниками столичного кафе

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина попал в больницу после драки с охранниками столичного кафе
Фото: pixabay / fsHH
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 Карта всех событий

Москвич попал в больницу после того, как его избили сотрудники одного из столичных кафе. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 10 июля в кафе, расположенном на Краснопресненской набережной, дом 12. Мужчина повздорил с сотрудниками охраны. В какой-то момент конфликт перерос в драку, в результате которой потерпевший получил множественные травмы.

Позже мужчина сам вызвал себе скорую помощь. Его доставили в больницу, где диагностировали множественные ушибы разной степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» сообщала, как неизвестный жестоко избил москвича на востоке столицы. Прохожие обнаружили сильно избитого мужчину днем 11 июля рядом с домом № 20/34 на Новогиреевсокой улице. Они позвонили в скорую помощь, и вскоре мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали травмы головы.

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