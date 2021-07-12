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Роман Романенко добился установки пандуса в жилом доме в Ясеневе

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко добился установки пандуса в жилом доме в Ясеневе
Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко помог многодетным родителям и лично проконтролировал установку пандуса в одном из домов столичного района Ясенево.

К Роману Романенко в ходе форума многодетных семей обратилась одна из мам, проживающая в доме № 3 на улице Инессы Арманд, с просьбой посодействовать в решении ее вопроса. Подъезд дома, в котором она проживает, не оборудован надлежащим пандусом, из-за этого каждый раз прогулка с ребенком в коляске дается с большим трудом.

Роман Романенко добился установки пандуса в жилом доме в ЯсеневеФото: Иван Степанов

— Создание комфортной городской среды — одно из важнейших условий, без которого город просто не может называться современным и благоустроенным. Именно поэтому я сразу откликнулся на просьбу молодых родителей и обратился с запросом в управу района Ясенево, — рассказал Роман Романенко.

Депутат добавил, что проблема была решена в короткие сроки: он добился от управы и ГБУ «Жилищник» оперативной и правильной установки пандуса. Герой России лично проконтролировал ход работ. Жители подъезда очень довольны, ведь теперь у них есть возможность беспрепятственно выходить и заходить с детскими и инвалидными колясками, велосипедами, продуктовыми тележками.

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