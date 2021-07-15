Следком проведет проверку по факту смерти ученого Ивана Пигарева

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Следком (СК) Москвы проведет проверку обстоятельств смерти доктора биологических наук и известного физиолога Ивана Пигарева. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— В настоящее время следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются очевидцы. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», — говорит она.

О смерти Ивана Пигарева стало известно утром, 15 июля.

По словам источника «ВМ», 80-летний ученый ехал на велосипеде по дорожке на улице Косыгина и столкнулся с водителем самоката. Он упал и ударился головой об асфальт. Вскоре его доставили в Первую городскую клиническую больницу, но не успели спасти.

Иван Пигарев родился 17 марта 1941 года. Он имел ученую степень доктора биологических наук, занимал должность главного научного сотрудника лаборатории обработки сенсорной информации Института проблем передачи информации РАН. Известен тем, что выдвинул теорию появления сновидений у людей. По его гипотезе, они не имеют никакого функционального значения, а представляют собой легкую и безобидную патологию сна.