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Концерт «Неоконченная мелодия для картины» пройдет в Еврейском музее

Ольга Маркова

Развлечения
Концерт «Неоконченная мелодия для картины» пройдет в Еврейском музее
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 25 июля приглашает посетителей на концерт «Неоконченная мелодия для картины». Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы к выставке «Маленькое искусство».

Концерт будет камерным. В нем примут участие всего четыре музыканта, которые сыграют музыку на двух скрипках, виолончели и альте.

В исполнении ансамбля «Солисты Москвы» прозвучат неоконченные произведения-этюды Рахманинова, Шуберта и Грига. Эта музыка редко звучит в концертных залах, но она рассказывает о своих создателях по-настоящему важные истории. Почему композитор не окончил произведение? Почувствовал ли он повтор? Понял, что еще не готов реализовать свою идею, или превратил черновик в другую симфонию? Музыка поможет ответить на эти вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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