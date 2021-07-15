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Стало известно, когда правила езды на самокатах рассмотрят на федеральном уровне

Елена Фролова

Общество
Стало известно, когда правила езды на самокатах рассмотрят на федеральном уровне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правила езды на самокатах планируют разработать и ввести в России на федеральном уровне. Этим вопросом могут заняться уже предстоящей осенью. Такую информацию предоставил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

— В настоящее время эти правила регулируются на уровне регионов. На федеральном уровне это пока не предусмотрено. Однако существует понимание, что ухудшается ситуация с правилами движения электросамокатов, а пешеходы не защищены, — пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что во время осенней сессии Государственная дума РФ и российские сенаторы совместно с правительством приступят к решению данного вопроса. По словам Александра Башкина, как правило, попытки ограничить движение электросамокатов, встречают большое сопротивление со стороны тех, кто берет этот вид транспорта в аренду. Однако, по словам эксперта, этот вопрос требует обращения внимания в первую очередь на общественное благо и на обеспечение безопасности людей, отмечает «Радио 1».

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