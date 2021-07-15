Российский бизнес выразил готовность к повторению локдауна

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Многие российские предприниматели полагают, что готовы к непродолжительным ограничениям. Бизнесмены уже предприняли все необходимые меры для функционирования дистанционной работы.

Более половины представителей бизнес-сегмента в России (около 51 процента)готовятся к очередному локдауну из-за коронавирусной инфекции. Данная информация следует из данных опроса бизнесменов, передает «РБК».

Примерно 60 процентов респондентов сказали, что уже полностью готовы к такому ходу событий.

Почти 30 процентов предпринимателей объявили о своей готовности к работе на удаленке на протяжении нескольких месяцев без потерь для самого бизнеса. В то время, как около 25 процентов отметили свою готовность работать без потерь без указания на срок действия ограничений.

Более 20 процентов заявили, что готовы работать в таких условиях всего на протяжении нескольких недель. И еще примерно 10 процентов отвечающих сооющили, что их предприятие будет продолжать свое существование на дистанционной работе около полугода. О том, что их бизнес и вовсе не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, заявили чуть менее 20 процентов опрашиваемых.

В среду, 14 июля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире началась новая волна пандемии коронавирусной инфекции. По словам Гебрейесуса, уже четвертую неделю подряд во всем мире растет как число случаев заболевания, так и число летальных исходов от заболевания коронавирусной инфекцией. Главным источником роста представитель ВОЗ назвал распространение индийского штамма COVID-19 «дельта».

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в РФ. По ее словам, в настоящее время в России наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. При этом самые высокие цифры по стране регистрируют в Северо-Западном федеральном округе, а также в Центральном федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе.