В Новой Третьяковке под музыку прочитают сказку «Золотой горшок»

Кадр из мультфильма «Гофманиада»

Литературно-музыкальная гостиная для взрослых и детей открыта в Новой Третьяковке. Здесь по субботам в исполнении профессиональных актеров и музыкантов можно услышать русские и немецкие сказки эпохи романтизма.

На ближайшей встрече 17 июля актриса театра «Снарк» Анна Боголюбская познакомит гостей с замысловатыми перипетиями сказки «Золотой горшок» Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана. Сопровождать рассказ будет музыка писателя.

В рамках других программ участники познакомятся с волшебными, полными чудес и превращений историями о Калифе-аисте, Маленьком Муке, Рукодельнице и чародее Линдгорсте и приоткроют завесу тайн загадочной эпохи романтизма.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте галереи.

До 8 августа в Новой Третьяковке открыта выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Международный проект разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии. Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.