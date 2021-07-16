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Главой МВД Украины назначили Дениса Монастырского

Анастасия Волоснова

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Главой МВД Украины назначили Дениса Монастырского
Фото: mvs.gov.ua

Главой МВД Украины назначили члена пропрезидентской партии «Слуга народа», председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. За его назначение в пятницу, 16 июля, проголосовал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Денис Монастырский является юристом, он родился 12 июня 1980 года. В 2019 году был представлен как эксперт команды президента Украины Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.

15 июля Верховная рада Украины приняла отставку Арсена Авакова с должности главы МВД страны. Он занимал пост главы МВД Украины с февраля 2014 года. Соответствующее решение поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов на парламентском заседании. Экс-глава МВД написал заявление об отставке во вторник, 13 июля. Копию этого документа ведомство опубликовало на своем сайте.

Известно, что решение об отставке Авакова принималось взвешенно. О нем знали несколько человек из узкого круга.

В России в отношении Авакова возбуждены уголовные дела по статьям «Организация убийства», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Похищение человека», «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

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