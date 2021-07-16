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Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москве ревакцинировалась от коронавирусной инфекции 104-летняя женщина, проживающая в столичном доме-интернате. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

По словам главы департамента Евгения Стружака, повторная вакцинация проживающих в домах престарелых проводится спустя полгода после последней прививки. При этом нужный объем вакцины поступает сразу в учреждения. Перед вакцинацией каждого жителя осматривает и консультирует врач.

Он отметил, что после прививки самочувствие людей контролирует медицинский персонал домов-интернатов.

— Самая возрастная жительница дома-интерната (104 года) прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо, — приводит слова Евгения Стружака РИА Новости.

Ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны Любовь Семенова прошла первую вакцинацию в начале года. У нее не наблюдалось никаких побочных эффектов.

— Повторная вакцинация позволит сохранить за стационарными соцучреждениями статус свободной от коронавируса зоны, — подчеркнул Евгений Стружак.

Почти все проживающие в домах-интернатах перенесли вакцинацию хорошо. Незначительные побочные эффекты наблюдались лишь у 1,9 процента привитых. Вакцинация позволила пожилым людям бывать в городе и пройти санаторно-курортное лечение.

В настоящее время пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты работают в обычном режиме со строгим соблюдением эпидемиологических мер.

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