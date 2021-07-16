Происхождение вируса и Турция: эксперты высказались о ситуации с COVID-19

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Некоторые основания имеют за собой предположения о том, что новая коронавирусная инфекция была искусственно создана. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

— Существует несколько фактов, которые могут свидетельствовать об искусственном происхождении COVID-19. На мой взгляд, это наиболее вероятное объяснение возникновения пандемии, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в целом человечество пока точно не знает, естественно или «с чьей-то помощью» появился коронавирус. По мнению ученого, нет ничего необычного в искусственном происхождении. Он также отметил, что фантастическим можно считать естественное образование вируса, так как не зафиксировано никаких промежуточных форм от инфекции, которая находится в природе и заражает летучих мышей, отмечает «Радио 1».

Тем временем вирусолог Михаил Щелканов высказался против открытия зарубежных курортов для туристов из России.

— Открывать рейсы в Турцию, на мой взгляд, не стоило, — подчеркнул специалист.

По его словам, нужны большие экономические затраты, чтобы довести противоэпидемические мероприятия до конца, отмечает ИА «НСН».