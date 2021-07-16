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Сбившая троих детей на западе столицы девушка не является собственником автомобиля

Илья Ашуров

Происшествия
Сбившая троих детей на западе столицы девушка не является собственником автомобиля
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Авиаторов, 5 Карта всех событий

Девушка, которая сбила троих детей на западе столицы, не является собственником автомобиля. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Также, по данным ведомства, у водителя не было нарушений правил дорожного движения (ПДД) за предыдущий и нынешний год.

На улице Авиаторов в районе дома 2 автомобиль Mazda под управлением девушки сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Всех троих детей — в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет — доставили в больницу.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следовавший по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, ехавшая по дальней полосе движения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По предварительным данным, в результате ДТП дети получили различные травмы. Мальчик 5 лет — перелом основания черепа. Он находится в коме. Его транспортирует вертолет ЦЭМП в медучреждение. Второй мальчик, которому 4 года, — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Его забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи. Мальчика 9 месяцев также забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

За рулем находилась 19-летняя девушка. Она получила водительские права в 2020 году.

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