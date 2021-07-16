Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики рассказали о погоде до конца июля в столичном регионе

Елена Фролова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде до конца июля в столичном регионе
Фото: Pixabay

Аномальная жара в начале недели с 19 по 25 июля завершится в Москве и Подмосковье. Температура воздуха опустится до климатической нормы. Такая погода будет сохраняться до начала августа. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— С 19-го числа стоит ожидать обвала продаж мороженого и прохладительных напитков. Это связано с тем, что снизится температура воздуха на улице. Она вернется к норме и будет находиться в пределах 22–24, 26 градусов по Цельсию, — пояснил метеоролог.

По его словам, такая погода продлится до конца июля. Таким образом, до августа в регионе не стоит ожидать 30-градусной жары. Эксперт также добавил, что осадки в третьей декаде июля будут, но небольшие, отмечает «Радио 1».

Информацию о спаде жаркой погоды подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что в центральной части нашей страны ожидаются достаточно жаркие выходные 17 и 18 июля, однако новая неделя будет прохладной.

— В ближайшие субботу и воскресенье погода уже будет определяться разрушающимся антициклоном. Давление возле поверхности Земли начнет падать, при этом в средней и даже высокой тропосфере продолжит наблюдаться гребень высокого давления, — пояснил Роман Вильфанд.

Он объяснил, что это приведет к тому, что в центрально-черноземных областях температура воздуха будет составлять около 34–35 градусов. Однако, по его словам, будут появляться облака, проходить дожди, но они будут кратковременными. Их могут сопровождать град и грозы, а также усиление ветра до 17–18 метров в секунду.

В начале недели с 19 июля температура воздуха понизится на несколько градусов, а к следующему четвергу она снизится до 20 градусов по Цельсию, отмечает ИА «НСН».

Читайте также:
погодажараМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте