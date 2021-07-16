Синоптики рассказали о погоде до конца июля в столичном регионе

Фото: Pixabay

Аномальная жара в начале недели с 19 по 25 июля завершится в Москве и Подмосковье. Температура воздуха опустится до климатической нормы. Такая погода будет сохраняться до начала августа. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— С 19-го числа стоит ожидать обвала продаж мороженого и прохладительных напитков. Это связано с тем, что снизится температура воздуха на улице. Она вернется к норме и будет находиться в пределах 22–24, 26 градусов по Цельсию, — пояснил метеоролог.

По его словам, такая погода продлится до конца июля. Таким образом, до августа в регионе не стоит ожидать 30-градусной жары. Эксперт также добавил, что осадки в третьей декаде июля будут, но небольшие, отмечает «Радио 1».

Информацию о спаде жаркой погоды подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что в центральной части нашей страны ожидаются достаточно жаркие выходные 17 и 18 июля, однако новая неделя будет прохладной.

— В ближайшие субботу и воскресенье погода уже будет определяться разрушающимся антициклоном. Давление возле поверхности Земли начнет падать, при этом в средней и даже высокой тропосфере продолжит наблюдаться гребень высокого давления, — пояснил Роман Вильфанд.

Он объяснил, что это приведет к тому, что в центрально-черноземных областях температура воздуха будет составлять около 34–35 градусов. Однако, по его словам, будут появляться облака, проходить дожди, но они будут кратковременными. Их могут сопровождать град и грозы, а также усиление ветра до 17–18 метров в секунду.

В начале недели с 19 июля температура воздуха понизится на несколько градусов, а к следующему четвергу она снизится до 20 градусов по Цельсию, отмечает ИА «НСН».