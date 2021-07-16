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Сергей Собянин заявил, что ограничения в Москве необходимо отменять своевременно

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил, что ограничения в Москве необходимо отменять своевременно
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Принятые в городе меры против распространения коронавируса должны отменяться так же оперативно, как они вводятся. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 июля.

— Всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, медицинскую, эпидемиологическую и экономическую, потому что в этой сфере (общественного питания — прим. «ВМ») работают сотни тысяч людей, это их зарплата, доходы. Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить, оперативно принимать, по необходимости, но также и оперативно отменять их, если мы видим, что ситуация улучшается, — рассказал глава города.

Решение об отмене QR-кодов для посещения кафе и ресторанов принималось «абсолютно взвешенно», на основе ситуации, которая имеется на данный момент, уточнил Собянин. Снижение заболеваемости COVID-19, по его словам, позволяет выводить из «ковидной группировки» огромное число коек, больниц и врачей, чтобы перенаправить их на плановую работу.

Это решение должно улучшить оказание плановой помощи и показывает, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшается, рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Система обязательных QR-кодов перестанет действовать 19 июля. Внедрение системы в кафе и ресторанах, по словам мэра, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

С 19 июля также снова начнут работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

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