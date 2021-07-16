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Ректор РХТУ Мажуга: Правительство готово поддержать науку и молодых ученых

Павел Гриднев

Общество
Ректор РХТУ Мажуга: Правительство готово поддержать науку и молодых ученых
Фото: Данил Головкин

Профессор РАН, доктор химических наук, ректор РХТУ Александр Мажуга считает, что в Год науки и технологий, объявленный в 2021 году, Россия создает все условия для успешной работы молодых ученых.

— Наука становится чуть ли не основным приоритетом государственной политики. Изменения затрагивают почти все стороны научной жизни: благодаря программе «Приоритет-2030» будут сформированы более 100 прогрессивных современных университетов, общество «Знание» трансформируется в высокотехнологичную просветительскую платформу», — отметил примеры Мажуга.

Правительство также намерено выделить 100 млн рублей на гранты для поддержки лучших инициатив, которые предложат студенческие научные объединения, сказал ученый.

Ректор РХТУ выделил значимость решения государства о выделении 1,8 млрд рублей на организацию новых молодежных лабораторий, которые будут создаваться на базе научно-образовательных центров мирового уровня.

— Этот шаг позволит молодым ученым заниматься наукой, погрузиться в исследования и быть уверенным в том, что их работа нужна стране, — рассказал профессор РАН.

Планируется упростить и механизм обеспечения жильем деятелей науки, заметил Мажуга. Сейчас для того, чтобы получить государственные жилищные сертификаты на приобретение квартиры, стаж молодого ученого должен составлять пять лет. В будущем планируется снизить этот порог до трех лет.

— Результаты этой работы будут видны в будущем, но уже сегодня молодые ученые видят эту поддержку и понимают свою востребованность. Такого внимания к исследованиям раньше не было, теперь ситуация начинает исправляться, — подчеркнул Мажуга.

25 декабря 2020 года Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Его задача — привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионалов в выполнение стратегии научно-технологического развития страны.

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