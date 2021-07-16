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Врачи рассказали, сколько должен длиться перерыв между прививкой от ковида и гриппа

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Врачи рассказали, сколько должен длиться перерыв между прививкой от ковида и гриппа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцинация от гриппа проводится в период с октября по ноябрь. Проводить ее, как и любые прививки, рекомендовано через 30 дней после иммунизации от коронавируса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи.

Как рассказал «ВМ» кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, интервал в месяц необходим, чтобы учесть ранние побочные явления, возникающие на прививку. По его словам, если ставить прививку от ковида с вакциной от другой инфекции, то будет сложно отследить нежелательные явления именно на укол против COVID. Ко всему, данные попадут в статистику конкретно по двум препаратам.

— Если мы ввели одну, а через пять дней другую, то сложно понять, что та побочка, которая, например, будет, редка, от какой вакцины? Поэтому и делается перерыв в 30 дней, — отметил эксперт.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» не увидел оснований для тридцатидневного перерыва между прививками. Однако посчитал, что он может иметь право на существование.

— Лично я считаю, что достаточно безопасно делать их практически без интервала. Но я не могу подтвердить свое мнение. Это мое общее мнение, основанное вообще на вакцинации. В данном случае у меня данных так говорить нет. Как и данных говорить, что нужно делать перерыв месяц-два-три у кого-то другого. И то, и то — наши предположения. И мы идем по пути как бы чего не вышло. Поэтому речь о месячном перерыве пока допустима. Это что касается гриппа, — сказал доктор.

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