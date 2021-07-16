Песков рассказал об отсутствии решения проблемы взаимного признания вакцин

Фото: Администрация президента РФ

Признание вакцин от коронавируса должно осуществляться на принципах взаимности, решения этой проблемы пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 16 июля.

— Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы, — ответил он на вопрос, есть ли у Кремля понимание, как решить ситуацию с непризнанием в мире российских сертификатов о вакцинации.

В данной ситуации, подчеркивает Песков, необходимо встречное движение, так как власти не могут ставить россиян в дискриминированное положение при поездках за рубеж. Кремль бы приветствовал признание отечественных вакцин в иностранных структурах, добавил он.

Проблема с предоставлением QR-кодов для иностранцев будет постепенно решаться, приводит слова Пескова ТАСС.

В середине июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ведет работу над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

8 июля госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза не должны признавать вакцины от COVID-19, произведенные в России и Китае. По его словам, необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен препаратами, в действенности которых уверены власти страны.