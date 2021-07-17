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Работу торгового комплекса в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Работу торгового комплекса в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности торгового комплекса «Фортуна», расположенного на улице Новаторов в Юго-Западном административном округе Москвы.

По результатам осмотра, проведенного 15 июля, было установлено, что в торговом комплексе допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, не представлены актуальные результаты тестирования сотрудников на COVID-19, не осуществляется бесконтактная термометрия персонала и посетителей, при входе в здание комплекса не оборудованы места для обработки рук посетителей, не проводятся ежедневная профилактическая дезинфекция помещений и контактных поверхностей, а также обеззараживание воздуха.

Помимо этого, администрация торгового комплекса не контролировала использование сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты и не организовала централизованный сбор использованных масок и перчаток.

Поскольку эти нарушения не позволяют обеспечить безопасное функционирование торгового комплекса и представляют угрозу распространения COVID-19, было принято решение о временном запрете деятельности «Фортуны».

Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ направлен в Гагаринский районный суд города Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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